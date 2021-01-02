Beypazarı'da Türk bayrağı 18 metrelik direkte göndere çekildi
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Beypazarı'da Türk bayrağı 18 metrelik direkte göndere çekildi

02.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:46
Beypazarı'da Türk bayrağı 18 metrelik direkte göndere çekildi

Beypazarı ilçesine bağlı Çantırlı Mahallesi'ne dikilen 18 metrelik direkte Türk bayrağı dalgalanmaya başladı.

Beypazarı ilçesine bağlı Çantırlı Mahallesi'ne dikilen 18 metrelik direkte Türk bayrağı dalgalanmaya başladı.

Çantırlı Mahallesi Muhtarlığı ve Dernek Başkanlığının başlattığı çalışmayla mahallenin üst kısmına ve hakim bir tepeye 18 metrelik bayrak direği dikildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çantarlı Mahallesi Muhtarı Fikret Yılmaz, Çantırlı Derneği Başkanı Mimar Uslu'nun katıldığı törenle, 3 metreye 2 metre boyutlarındaki Türk bayrağı, İstiklal Marşı okunarak göndere çekildi.

Kaplan, yaptığı konuşmada, ilçenin tüm köylerine, mahallelerine çok önem verdiklerini belirterek, her yerin Başkent'e yakışır mahalleler haline getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 14:46:43. #1.15#
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