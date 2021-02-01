Beypazarı'da Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetimleri
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Beypazarı'da Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetimleri

01.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:46
Beypazarı'da Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetimleri

Beypazarı Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 1102 denetim yaptı.

Beypazarı Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 1102 denetim yaptı.

Ekipler, 2020 yılında 204 gıda üretimi, 484 gıda satışı, 368 toplu tüketim yapılan, 10 onaylı işletme, bir kamu kurum kuruluşu olmak üzere toplam 1102 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin bu yıl da süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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