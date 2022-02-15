Beypazarı'ndaki meslek lisesinde robotik kaynak makinesi heyecanı - Haberler
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Beypazarı'ndaki meslek lisesinde robotik kaynak makinesi heyecanı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesine robotik kaynak makinesi alındı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesine robotik kaynak makinesi alındı.

Geçen yıl yaptığı çalışmalardan elde ettiği 16 milyon 619 bin liralık üretimle endüstri meslek liseleri arasında Türkiye'de birinci olan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, metal teknolojisi alanında kullanılmak üzere robotik kaynak makinesini atölyelerine kazandırdı.

Atölye şefi Murat Turan, bir haftalık aşamadan sonra robotik kaynak makinasını aldıklarını söyledi.

Turan, "Sıra ve masa kaynaklarını robotik makine ile yapmaya başladık. Bunu öğrencilerimizle birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz de bu anlamda robotik kaynak makinası programlama, kullanma gibi konularda bilgi sahibi olurken, bundan sonraki aşamalarda öğrencilerle robotik kodlama nedir, uygulamaları nelerdir, hep beraber göreceğiz. Okulumuz, bu anlamda büyük bir teknolojik atılım içinde." dedi.

Beypazarı'ndaki meslek lisesinde robotik kaynak makinesi heyecanı

Beypazarı'ndaki meslek lisesinde robotik kaynak makinesi heyecanı

Beypazarı'ndaki meslek lisesinde robotik kaynak makinesi heyecanı

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Anadolu Lisesi, Beypazarı, Türkiye, Fatih, Güncel, Haberler

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