Beypazarı'da kırsal mahalle yolları ulaşıma açık tutuluyor

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde oluşturulan kriz masasının yönlendirmesiyle kırsal mahallelerde ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında oluşturulan kriz masası, dünden itibaren kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için ekipleri yönlendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yollarında karla mücadeleyi sürdürüyor.

Kaymakamı Erdoğan, kriz masasına şu ana kadar olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.