Beypazarı'da kırsal mahalle yolları ulaşıma açık tutuluyor - Haberler
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Beypazarı'da kırsal mahalle yolları ulaşıma açık tutuluyor

Beypazarı'da kırsal mahalle yolları ulaşıma açık tutuluyor
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde oluşturulan kriz masasının yönlendirmesiyle kırsal mahallelerde ulaşımda aksama yaşanmadı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde oluşturulan kriz masasının yönlendirmesiyle kırsal mahallelerde ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında oluşturulan kriz masası, dünden itibaren kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için ekipleri yönlendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yollarında karla mücadeleyi sürdürüyor.

Kaymakamı Erdoğan, kriz masasına şu ana kadar olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Oktay Erdoğan, Beypazarı, kar, Güncel, Haber

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