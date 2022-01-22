Beypazarı'da kar yağışı etkili oldu
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Beypazarı- Kıbrısçık kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşandı, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Bu yolu kullanacak sürücüler ekiplerce uyarıldı.
İlçede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri