Beypazarı'da gıda denetimi
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Beypazarı'da gıda denetimi

05.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:48
Beypazarı'da gıda denetimi

Beypazarı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı.

Beypazarı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz'ın da katıldığı denetimlerde kasaplarda etlerin durumu, taşınması, saklama koşulları kontrol edildi.

Marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği denetimlerin süreceği belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, 2020 yılında zabıta ekipleriyle birlikte bin 150'nin üzerinde denetim yaptıklarını, bu yıl denetimlere daha da ağırlık verileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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