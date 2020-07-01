Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığından hakimlere veda yemeği Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Beypazarı adliyesinde görev yeri değişen hakimlere veda yemeği verildi.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Beypazarı adliyesinde görev yeri değişen hakimlere veda yemeği verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen veda yemeğine, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar ile adliyede görevli hakimler ve savcılar katıldı.

Beypazarı adliyesinde görev yapanlara program sonunda çeşitli hediyeler de verildi.

Kararname ile Beypazarı ilçesine 1 hakim atanırken, adliyede görevli 3 hakim de başka illere atandı.

Kaynak: AA