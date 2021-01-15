Beypazarı beyaza büründü

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda kar yağışı etkili oldu.

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda kar yağışı etkili oldu.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile Karaşar, Dudaş, Yıldız Nuhhoca, Dağşıhlar, Aşağıgüney ve Yukarıgüney mahalleleri beyaza büründü.

İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı, güzel görüntü oluşturdu.

Mahalle yollarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İlçe merkezinde oturan Ahmet Yılmaz, "Çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Gerçekten tarihi konaklar karla kaplı dalların arsından bir başka güzel görünüyor. Beypazarı gelinlik giydi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak