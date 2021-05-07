Beypazarı Belediyesinin yeni hizmet binası inşaatında sona gelindi

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, inşaatı süren yeni belediye binasının tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, inşaatı süren yeni belediye binasının tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Kaplan, AA muhabirine, yapımı tamamlanmak üzere olan ve 11 bin metrekareye yakın kullanım alanlı binada Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesine yer verdiklerini söyledi.

Çarşı içi eski namazgah meydanında bulunan kütüphane ve çevresindeki binaların kentsel dönüşüm dolayısıyla yıkılacak olması hasebiyle kütüphaneye belediyede geniş bir alan tahsis edildiği belirten Kaplan, "Okuma odaları, sinema salonu, konferans salonu, kültür etkinliği salonu ve diğer alanlarıyla dünya standartları üzerinde bir kütüphane oluşturacağız. Bunun için tüm hazırlılar hızlı bir şekilde sürüyor. Kitap kurtlarının bu salona giderek kitap okuyayım diye can atacakları bir kütüphane ortaya koyuyoruz." dedi.

Kaplan, kütüphalede 50 bin kitap bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak