Beypazarı Belediyesinin tohum eleme tesisinde çalışmalar sürüyor Beypazarı Belediyesinin vatandaşlara hizmet vermek amacıyla kurduğu selektör tesisinde tohum eleme çalışmaları devam ediyor.

Beypazarı Belediyesinin vatandaşlara hizmet vermek amacıyla kurduğu selektör tesisinde tohum eleme çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekin, arpa ve hububatların tohumluklarının elenmesine başlandığı, çiftçilerin zaman kaybetmeden tohumluklarını elemeye getirebilecekleri belirtildi.

Tesisin tam kapasite hizmet vermeye devam ettiği aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Müdürü Murat Öcal, şunları kaydetti:

"İlaçlama, tohumda hastalıkların sebep olduğu kayıpları ortadan kaldırıyor. Ayrıca tohumluk değeri olmayan hububatlar da hayvan yemi olarak ayrıştırılarak değerlendiriliyor. Tohum eleme tesisinde günlük 30 ton tohum elenerek temizleniyor."

Kaynak: AA