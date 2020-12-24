Beypazarı Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Beypazarı Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor

24.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:00
Beypazarı Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor

Beypazarı Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Beypazarı Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü cami ve mescitler ile kamu binalarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbirleri elden bırakmadan dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların ibadetlerini güvenli ve sağlıklı şekilde yerine getirebilmeleri için dezenfekte çalışmasında bulunduklarını anlatan Kaplan, "Mescit ve camileri dezenfekteyi periyodik olarak yapıyoruz. Resmi kurumlarda da sürdürüyoruz. Ayrıca sitelerde de vatandaşın talepleri doğrultusunda ilaçlamada bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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