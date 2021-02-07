Beypazarı Belediyesinden sokak hayvanlarına yem
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Beypazarı Belediyesinden sokak hayvanlarına yem

07.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:46
Beypazarı Belediyesinden sokak hayvanlarına yem

Beypazarı Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri, sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına yem bırakıyor.

Beypazarı Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri, sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına yem bırakıyor.

Koronavirüs salgını dolaysıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekipleri ve gönüllüler harekete geçti.

Ekipler ve gönüllüler soğuk kış günlerinde hayvanların aç kalmaması için ilçedeki belirlenen alanlara yen bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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