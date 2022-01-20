Beypazarı Belediyesinden sokak hayvanları için geçici barınak

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi sokak hayvanlarının bakımını geçici barınakta yapıyor.

Yukarı sanayi bölgesinde kurulan ve halen kırka yakın köpeğin bulunduğu barınakta, sokak hayvanları veteriner hekim kontrolünden geçirilerek aşıları yapılıp kısırlaştırılıyor. Köpekler daha sonra ekipler tarafından alındıkları bölgelere yeniden bırakılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, barınağa gelen her köpeğe kimlik bilgisini içeren küpeler takıldığını söyledi.

Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara mamalar bırakarak can dostlarının aç bırakılmadığına işaret eden Kaplan, "Can dostlar diye tabir ettiğimiz köpeklerin bakımlarını ekiplerimiz yapıyorlar. Geçici barınağımızda bu hayvanların tam anlamıyla sağlığına kavuşmalarının ardından kısırlaştırmaları yapılıyor. Ekiplerimiz, yemlemede ve mama bırakmada bulunuyorlar. Şu kış günlerinde aç bırakmıyoruz. Geçici köpek barınağımızı daha iyi koşullarda hayata geçireceğiz ve burada köpeklerin tedavileri da yapılabilecek." dedi.