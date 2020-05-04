Beypazarı Belediyesinden, sağlık çalışanları için "tasavvuf müziği" dinletisi

Beypazarı Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları için Beypazarı Belediyesinin organizasyonuyla, tasavvuf müziği dinletisi düzenlendi.

Beypazarı Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları için Beypazarı Belediyesinin organizasyonuyla, tasavvuf müziği dinletisi düzenlendi.

Sanatçılar, tasavvuf müziği eserlerini, Devlet Hastanesi önüne getirilen belediyeye ait otobüsün üzerinde seslendirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, benzeri etkinlikleri daha önce evlerinden çıkamayan vatandaşlar için gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğunu aktaran Kaplan, şöyle dedi:

"Sağlık çalışanlarının bu dönem herkesten fazla moral ihtiyacı var. Böylesi bir zorlu süreçte hastanede nöbette olan sağlık çalışanlarımıza bir moral motivasyonu sağlamak adına, bu akşam böylesi bir etkinlik düzenledik. Umarın güzel olmuştur. İnşallah en kısa zamanda bu süreci başarıyla atlatıp güzel günlere birlikte erişeceğiz."

Kaynak: AA