Beypazarı Belediyesinden işletmelere dezenfeksiyon desteği
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Beypazarı Belediyesinden işletmelere dezenfeksiyon desteği

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetlerine 2,5 ay ara veren işletmelere dezenfeksiyon desteği sağladı.

Beypazarı Belediyesinden işletmelere dezenfeksiyon desteği
01.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:33

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetlerine 2,5 ay ara veren işletmelere dezenfeksiyon desteği sağladı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, normalleşme süreci kapsamında işletmelerde dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi.

Desteğin devam edeceğini aktaran Kaplan, "Dezenfeksiyon çalışmaları ile işletmelerimizi açılışa hazırladık. Vatandaşlarımız bu tesislerden gönül rahatlığıyla hizmet alabilir ve alışverişlerini gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Beypazarı Belediyesine bağlı ekip, ilçede kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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