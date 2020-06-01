Beypazarı Belediyesinden işletmelere dezenfeksiyon desteği Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetlerine 2,5 ay ara veren işletmelere dezenfeksiyon desteği sağladı.

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle faaliyetlerine 2,5 ay ara veren işletmelere dezenfeksiyon desteği sağladı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, normalleşme süreci kapsamında işletmelerde dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi.

Desteğin devam edeceğini aktaran Kaplan, "Dezenfeksiyon çalışmaları ile işletmelerimizi açılışa hazırladık. Vatandaşlarımız bu tesislerden gönül rahatlığıyla hizmet alabilir ve alışverişlerini gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Beypazarı Belediyesine bağlı ekip, ilçede kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA