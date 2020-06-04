Beypazarı Belediyesinden iş yerlerine denetim Beypazarı Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilçede faaliyete geçen iş yerlerini denetledi.

Beypazarı Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilçede faaliyete geçen iş yerlerini denetledi.

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni normalleşme süreci kapsamında faaliyetlere başlayan işletmeleri denetledi. Kafe, kahvehane ve lokantalarda sosyal mesafe ve hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden ekipler, işletme sahiplerini uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerimizi ve hijyen çalışmalarımıza periyodik olarak devam ediyoruz. İşletmelerimizi ve vatandaşlarımızı yeni süreçle alakalı olarak bilgilendirerek gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte tekrar faaliyete başlayan esnaflarımıza da bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA