Beypazarı Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması
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Beypazarı Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması

Beypazarı Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediyesinin, havaların ısınmaya başlamasıyla ilçede haşerelerle mücadeleye ağırlık verdiği bildirildi.

Beypazarı Belediyesinin, havaların ısınmaya başlamasıyla ilçede haşerelerle mücadeleye ağırlık verdiği bildirildi.

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için ilçenin dört bir yanında haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama yapıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bu çalışmada, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullandıklarını söyledi.

Kaplan, sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşılmaması için mahallelerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Beypazarı Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması
Beypazarı Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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