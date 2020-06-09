Beypazarı Belediyesinden gençlere sınav desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beypazarı Belediyesinden gençlere sınav desteği

Bu yıl üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için Beypazarı Belediye Başkanlığı 13-14 Haziran tarihlerinde internet üzerinden online TYT ve AYT sınavı düzenleyecek.

Beypazarı Belediyesinden gençlere sınav desteği
09.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:34

Bu yıl üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için Beypazarı Belediye Başkanlığı 13-14 Haziran tarihlerinde internet üzerinden online TYT ve AYT sınavı düzenleyecek.

Yapılan açıklamada, 12. sınıf öğrencilerinin, kendilerinin ya da velilerinin cep telefonuna gelen linke tıklayarak kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu.

TYT sınavının 13 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacağı ve 165 dakika süreceği, AYT sınavının ise 14 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacağı ve 180 dakika süreceği kaydedildi.

Sınava başvurmak isteyen öğrencilerin, Beypazarı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne iletişim bilgilerini bırakarak sınav başvurularını yapabileceği belirtildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gençlerin ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, tüm öğrencilere sınavlarda başarılar diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
'Görünmez Adam'a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
"Görünmez Adam"a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca 'Ooo' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Beypazarı Belediyesinden gençlere sınav desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 15:34:26. #1.15#
title