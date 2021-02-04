Beypazarı Belediyesinden adliye ve camilerde dezenfekte çalışması
04.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:38
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçede dezenfekte çalışması yapıldı.
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçede dezenfekte çalışması yapıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı öncesinde camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Beypazarı Adliyesinde de dezenfekte çalışmasında bulundu.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçe genelinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak