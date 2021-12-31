Beypazarı Belediyesinden 12 mahalleye köy konağı

Beypazarı Belediyesi, bugüne kadar 12 mahalleye yeni köy konağı yaparak vatandaşın hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kırsal mahallelerin sorunlarının çözümü için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Köy konağı hizmetinin yanı sıra kendilerine iletilen diğer sorunları da çözmeye çalıştıklarını anlatan Kaplan, "6 mahallede bulunan köy konaklarında da bakım onarım çalışması yaptık. Konakları, iç tefrişatıyla birlikte yenileyerek mahalle halkının hizmetine sunduk. Akçalı ve Boyalı mahallerimizde yapımına başlanan köy konaklarımızda çalışmalar devam ediyor." dedi.

Mahalle muhtarları da köy konakları dolayısıyla Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ekibine teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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