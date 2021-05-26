Beypazarı Belediyesinde TİS imzalandı
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Beypazarı Belediyesinde TİS imzalandı

Beypazarı Belediyesinde TİS imzalandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Beypazarı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile Hizmet-İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Murat Demirtaş arasında imzalanan sözleşme, 46 işçiyi kapsayacak.

Sözleşmeye göre ücretlere yüzde 12 zam uygulandı.

Kaplan ve Demirtaş, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Beypazarı Belediyesinde TİS imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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