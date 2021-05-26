Beypazarı Belediyesinde TİS imzalandı

Beypazarı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Beypazarı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile Hizmet-İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Murat Demirtaş arasında imzalanan sözleşme, 46 işçiyi kapsayacak.

Sözleşmeye göre ücretlere yüzde 12 zam uygulandı.

Kaplan ve Demirtaş, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak