Beypazarı Belediyesinde TİS imzalandı
Beypazarı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Beypazarı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile Hizmet-İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Murat Demirtaş arasında imzalanan sözleşme, 46 işçiyi kapsayacak.
Sözleşmeye göre ücretlere yüzde 12 zam uygulandı.
Kaplan ve Demirtaş, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak