Beypazarı Belediyesinde TİS görüşmeleri
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hizmet-İş Sendikası Ankara 5 Nolu Şube Başkanı Murat Demirtaş ve yönetim kurulunu kabul etti.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hizmet-İş Sendikası Ankara 5 Nolu Şube Başkanı Murat Demirtaş ve yönetim kurulunu kabul etti.
Kaplan ve Demirtaş, belediye çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi konusunda görüştü.
Demirtaş, yaptığı açıklamada, görüşmelerin olumlu havada geçtiğini belirterek, "Belediye başkanımızı ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdik. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 14 Şubat'ta sona erecek." dedi.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri