Beypazarı Belediyesinde 190 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

Beypazarı Belediyesi ile Hizmet İş-Sendikası, 190 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Beypazarı Belediyesi ile Hizmet İş-Sendikası, 190 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Asgari ücret baz alınarak, her işçinin çalıştığı işin ağırlığına göre asgari ücretin üzerine 300 ile 1000 lira arasından değişen oranda ekstra zam uygulandı.

Bunun dışında sosyal haklardaki oranların aynen geçerli olduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Hizmet-İş Sendikası Ankara 5 Nolu Şube Başkanı Murat Demirtaş'ın imzaladığı toplu iş sözleşmesi töreninde çalışanlar da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak