Beypazarı Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı devam ediyor Beypazarı Belediyesi'nin mevcut hizmet binasının yetersiz olması nedeniyle yapımına başlanan belediye hizmet binasında çalışmalar sürüyor.

Beypazarı Belediyesi'nin mevcut hizmet binasının yetersiz olması nedeniyle yapımına başlanan belediye hizmet binasında çalışmalar sürüyor.

Beypazarı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 10 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip binanın 2 katı bodrum, 5 katı idari hizmet binası olmak üzere toplamda 7 kattan oluştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına tüm belediye hizmet birimlerini tek çatı altında birleştireceklerini bildirdi.

Yeni belediye hizmet binasının modern bir yapıda olacağını belirten Kaplan, "Biz, Beypazarı'nın 50 yılını düşünerek hizmet üretiyoruz. Sürekli büyüyen ve gelişen ilçemize de bu yakışır. Uzun yıllar ilçemize hizmet verecek binamız şimdiden ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA