Beypazarı Belediyesi Yeni Hizmet Binası

Beypazarı Belediyesi, yeni belediye hizmet binasının inşatına yakında başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin tarihi dokusuna uygun olarak projelendirilen hizmet binası, taşınan eski itfaiye binasının yerine yapılacak.

Mülkiyeti tamamen Beypazarı Belediyesi'ne ait olacak yeni belediye hizmet binası, 10 bin 500 metrekarelik oturum alanı üzerine, 2 katı bodrum, 4 katı idari hizmet binası olmak üzere toplam 6 katlı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına belediye olarak tüm hizmetlerimizi tek çatı altında birleştireceğiz. Beypazarı halkı ve bizler için çok büyük önem taşıyan bu projeyi önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Halkımıza ve şehrimize yakışan, modern ve geleneksel çizginin bir arada olduğu bir yapı olacağı inancındayız. Sürekli büyüyen ve gelişen ilçemize yakışır, uzun yıllar ilçemize hizmet verecek yeni belediye binası şimdiden ilçemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA