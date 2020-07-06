Beypazarı Belediyesi yeni atölye binası inşaatını tamamladı Beypazarı Belediyesi yeni atölye inşaatı tamamlandı.

Beypazarı Belediyesi yeni atölye inşaatı tamamlandı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, inşaatı tamamlanan atölye binasında incelemelerde bulundu.

Günümüz teknolojik altyapısına sahip, modern, belediyemizin hizmet kalitesini artıracak, uzun yıllar ilçemize hizmet edecek bir atölyeyi ilçeye kazandırdıklarını belirten Kaplan, yeni binanın eksiklerini tamamlayarak en kısa zamanda hizmete açacaklarını söyledi.

Yeni atölye binasında, kaporta, kaynak, boyahane, ambar, yıkama-yağlama ve hizmet ofisi bölümleri yer alıyor.

Kaynak: AA