Beypazarı Belediyesi yaz hazırlıklarına devam ediyor
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Beypazarı Belediyesi yaz hazırlıklarına devam ediyor

Beypazarı Belediyesinin oluşturduğu 120 dönümlük örnek bahçede ekipler, temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Beypazarı Belediyesi yaz hazırlıklarına devam ediyor
16.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:18

Beypazarı Belediyesinin oluşturduğu 120 dönümlük örnek bahçede ekipler, temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı çiftçisine model oluşturan meyve bahçesi ve sera kompleksinde bulunan yabani ot temizliğini çapa yaparak sürdürüyor.

Bahçede yaz sebzeleri ve çilekler de yetişmeye başladı. Burada yetişen sebzelerden domates, biber, patlıcan, bamya, kabak, soğan ve diğer sebzelerden belediye aşevinde yemek yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Murat Öcel, bahçede pek çok türün yetiştirildiğini belirterek, "Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da bahçeye çok önem veriyor. Bu anlamda çiftçilere model bir çalışma sergilemeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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