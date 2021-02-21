Beypazarı Belediyesi yaşlı ve kimsesizlere bakım hizmeti sunuyor

Beypazarı Belediyesinin, "Şefkat eli" çalışmasıyla yaşlı ve kimsesizlerin bakımlarının yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Şefkat eli" uygulaması sayesinde yaşlı bakıma muhtaç aile ve kimsesizlere hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün şefkat eliyle vatandaşlara hizmet etmede öncü olduğu ifade edilen açıklamada, bu anlamda ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamayan vatandaşların, ev temizliği, kişisel bakım ve sosyal yardımlarla tüm ihtiyaçlarına cevap verildiği aktarıldı.

Beyazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, gelenek ve göreneklerine bağlı bir millet olduklarını söyledi.

"Şefkat eli" ekibinin gerçekten güzel işler başardığını dile getiren Kaplan, "Yaşlımız, kimsesiz insanlarımız giderek artıyor. Biz bunlara bakıyoruz, hatta kişisel bakımları yapılıyor. Bu insanlar bizlere duacı oluyorlar. Atamıza, ecdadımıza sahip çıkmayacağız da kime sahip çıkacağız? Bu çalışmalarımızla gelecek nesillere de örnek olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak