Beypazarı Belediyesi, yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı Beypazarı Belediyesi, ramazan dolayısıyla belediyeye gönderilen, içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu 2 bin 700 koliyi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Beypazarı Belediyesi, ramazan dolayısıyla belediyeye gönderilen, içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu 2 bin 700 koliyi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Hayırseverler, içerisinde bakliyat, makarna, un ve yağ gibi ürünler bulunan 2 bin 700 koliyi belediyeye gönderdi.

Belediye ekipleri, bu yardım kolilerini, muhtarlıkların aracılığıyla belirledikleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA