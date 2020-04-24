Beypazarı Belediyesi, yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Beypazarı Belediyesi, ramazan dolayısıyla belediyeye gönderilen, içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu 2 bin 700 koliyi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
24.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:13
Beypazarı Belediyesi, ramazan dolayısıyla belediyeye gönderilen, içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu 2 bin 700 koliyi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Hayırseverler, içerisinde bakliyat, makarna, un ve yağ gibi ürünler bulunan 2 bin 700 koliyi belediyeye gönderdi.
Belediye ekipleri, bu yardım kolilerini, muhtarlıkların aracılığıyla belirledikleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Kaynak: AA