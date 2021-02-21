Beypazarı Belediyesi ve Kızılay'dan evleri yanan vatandaşlara ziyaret

Kızılay Beypazarı Şube Başkanı Yunus Güngör ile Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir süre önce evleri yanan vatandaşları ziyaret etti.

Kızılay Beypazarı Şube Başkanı Yunus Güngör ile Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir süre önce evleri yanan vatandaşları ziyaret etti.

Güngör, Uruş Mahallesi'nde çıkan yangında evleri yanan Bekir Ustaoğlu ve Mehmet Kızıldağ'ı heyet olarak ziyaret ettiklerini belirtti.

Eski sağlık ocağı binasına yerleştirilen Ustaoğlu ve Kızıldağ'a gereken yardım ve desteğin sağlanacağını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Eskiden sağlık ocağı olarak kullanılan bina, Beypazarı Belediye Başkanı Sayın Tuncer Kaplan'ın girişimiyle evi yanan Bekir Beye tahsis edildi. Evde hiçbir şey yok. Biz de ziyarette eksiklikleri belirledik ve Sayın Beypazarı Belediye Başkanına aktardık. Belediye ve Kızılay olarak evi döşeyeceğiz. Bu anlamda desteğini esirgemeyen Başkan Tuncer Kaplan ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."

Güngör, ailelerin sıcak ortamda kışı geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak