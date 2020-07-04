Beypazarı Belediyesi, tohum eleme tesisine ilişkin açıklama yaptı Beypazarı Belediyesi, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin başlamasıyla birlikte selektör tesisinde tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Beypazarı Belediyesi, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin başlamasıyla birlikte selektör tesisinde tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamayla tesis içinde yer alan treme elevatörü, kılçık kıran makinesi, sıvı ilaçlama makinesi ve paketleme makinesi gibi 30 farklı makine ile saatte 3 ton eleme kapasiteyle çiftçilere hizmet verildiği kaydedildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediye olarak halkın hizmetine sundukları eleme tesisi sayesinde, tohumları ilaçlayarak, hastalıkların sebep olduğu kayıpların ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Açıklamada Kaplan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Eleme tesisinden çıkan elenmiş ve temizlenmiş tohumlar, ilaçlanmış olarak çıkıyor. İlaçlanmış hububat tohumu kullanarak hastalıkların sebep olduğu kayıpları da ortadan kaldırıyoruz. Tohumluk değeri olmayan hububatlar da hayvan yemi olarak ayrıştırılarak değerlendiriliyor. Tesisimiz, ilçe halkının ihtiyacına cevap veriyor ve fazlasıyla karşılıyor."

Kaynak: AA