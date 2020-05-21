Beypazarı Belediyesi, sebze fidesi üretecek
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Beypazarı Belediyesi, sebze fidesi üretecek

Beypazarı Belediyesi, Kuyucak mevkisindeki meyve bahçesi ve sera kompleksinde sebze fidesi üretimine başlayacak.

Beypazarı Belediyesi, sebze fidesi üretecek
21.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:14

Beypazarı Belediyesi, Kuyucak mevkisindeki meyve bahçesi ve sera kompleksinde sebze fidesi üretimine başlayacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin kalkınması ve gelişmesinde tarım sektörünün çok önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

İlçede tarım alanında ürün çeşitliliğini artırmak istediklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Hafriyat çalışmaları devam eden alanda kuracağımız tam otomasyon sera sistemi ile seracılık alanında da faaliyetlerimize başlayacağız. 6 bin dönüm alan üzerine kuracağımız seralarda ilçenin ihtiyacı olan sebze fidesi üretimini yaparken, bir yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün her mevsim kullanabileceği salon bitki ve çiçekleri üretiminde bulunacağız."

Kaplan, ilçenin aysberg marul üretiminde Türkiye'de birinici, havuç üretiminde ise ikinci sırada olduğunu hatırlatarak, "Tarım alanına desteğimiz sürecek. Bu tesis tamamlandığında ilçemiz çiftçisinin sebze fidesini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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