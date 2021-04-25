Beypazarı Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor

Beypazarı Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ramazan ayı dolayısıyla her gün 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ramazan ayı dolayısıyla her gün 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını bildirdi.

Kaplan, yaptığı açıklamada aşevinde günlük pişirilen 3 çeşit yemeği ilçenin farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade etti.

Ekiplerin, bu anlamda yoğun bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Kaplan, uygulamanın ramazan boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beypazarı Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 15:54:56. #1.14#

title