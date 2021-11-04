Beypazarı Belediyesi, örnek bahçede yetişen elmalardan pekmez ve sucuk yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı Belediyesi, örnek bahçede yetişen elmalardan pekmez ve sucuk yaptı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Belediyesi, örnek bahçede yetişen elmalardan pekmez ve sucuk yaptı

Beypazarı Belediyesi, kurduğu 130 dönümlük örnek bahçede yetişen elmalardan pekmez ve sucuk yaptı.

Beypazarı Belediyesi, kurduğu 130 dönümlük örnek bahçede yetişen elmalardan pekmez ve sucuk yaptı.

Belediye, bin meyve fidanından 100 tona yakın elma topladı.

Meyveler, belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerine kadar götürülerek teslim edilirken son olarak hasat edilen elmalardan pekmez ve sucuk yapıldı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, bahçede yetiştirilen ürünün tamamının değerlendirildiğini söyledi.

Bahçede, çilek, üzüm, nar, şeftali, elma ve armut bulunduğunu kaydeden Kaplan, "Bu yıl verim oldukça iyi oldu. Bunların bir kısmını ilçe genelinde alım gücü bulunmayan vatandaşlara dağıttık. Şimdide elmaların suları sıkıldı ve pekmez yapıyoruz ve elmaların pekmeze dönüştürmeden şırasından da pekmez sucuğu yapıyoruz. Bunları da belediyemize ziyarete gelen konuklarımıza ikram ediyoruz. Kurduğumuz bahçe gerekten bir model oldu." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title