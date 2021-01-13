Beypazarı Belediyesi'nin yeni hizmet binası tamamlanmak üzere
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Beypazarı Belediyesi'nin yeni hizmet binası tamamlanmak üzere

13.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:58
Beypazarı Belediyesi'nin yeni hizmet binası tamamlanmak üzere

Beypazarı Belediyesi yeni hizmet binasının tamamlanması için geri sayım başladığı bildirildi.

Beypazarı Belediyesi yeni hizmet binasının tamamlanması için geri sayım başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mülkiyeti Beypazarı Belediyesi'ne ait olan parselde yapılan yeni hizmet binası, 10 bin 500 metrekarelik inşaat alanında 2 katı bodrum, 5 katı idari hizmet binası olmak üzere toplamda 7 kattan oluşuyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni hizmet binasının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Belediyenin, ilçede birkaç merkezde hizmet verdiğini, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına tüm hizmetleri tek çatı altında birleştirme kararı aldıklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Beypazarı halkı ve bizler için çok büyük önem taşıyan bu projeyi Nisan ayı içinde tamamlayarak hizmete sunmayı hedefledik. Bu binanın, halkımıza ve şehrimize yakışan, modern ve geleneksel çizginin bir arada olduğu bir yapı olacağı inancındayım. Sürekli büyüyen ve gelişen ilçemize yakışır, uzun yıllar ilçemize hizmet verecek yeni belediye binası şimdiden ilçemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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