Beypazarı Belediyesi'nden çiçek ve sebze fidesi üretimine destek Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hafriyat çalışmaları tamamlanan 6 bin metrekarelik tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası kurulum çalışmalarına devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hafriyat çalışmaları tamamlanan 6 bin metrekarelik tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası kurulum çalışmalarına devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi, Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde kurulacak olan 6 bin metrekarelik tam otomasyon sera sistemi ile sebze fidesi yetiştirmenin yanında Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından her mevsim kullanılabilecek salon bitkileri, mevsimlik çiçek ve peyzaj ürünleri de üretilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA