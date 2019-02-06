Beypazarı Belediyesi ile Beypazarı Myo Arasında İşbirliği Protokolü

Beypazarı Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (MYO) arasında eğitim, sanat ve kültürel alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanlık makamında düzenlenen törende protokol, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, tarafından imzalandı.

Kaplan, imzalanan işbirliği protokolüyle ilçenin kültür hayatının önemli bir bölümünü oluşturulan el sanatları kavramı içerisinde yer alan bütün çalışmaları ortaklaşa yapacaklarını belirterek, "Verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için ilçemizde açacağımız el sanatları kurslarımızı üniversite bünyesinde daha donanımlı atölyelerde gerçekleştireceğiz." dedi.

Prof. Dr. Timur Gültekin ise MYO'nun olanakları dahilinde açılacak kurslar ile Beypazarı halkının kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitim verilmesini hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA