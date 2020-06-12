Beypazarı Belediyesi hijyen çalışmalarına devam ediyor
Beypazarı Belediyesi, normalleşme sürecinde hijyen çalışmalarına devam ediyor.
12.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:39
Beypazarı Belediyesi, normalleşme sürecinde hijyen çalışmalarına devam ediyor.
Zabıta, Temizlik ve Sağlık İşleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, pazar yerleri, otobüs ve dolmuş duraklarında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yaptı.
Ekipler, sinek ve haşerelere karşı da ilaçlama gerçekleştirdi.
Kaynak: AA