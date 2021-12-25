Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Olağan Kongresi yapıldı - Haberler
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Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Olağan Kongresi yapıldı

Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Olağan Kongresi yapıldı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Olağan Kongresi yapıldı.

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Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Olağan Kongresi yapıldı.

Belediyenin Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan kongrede, önceki dönem, yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunup oylamaya sunulmasının akabinde seçime geçildi.

Kongreye tek liste halinde gidilirken, Özgür Bediz, Beypazarı Belediye Gençlik Spor kulübü başkanlığına seçildi.

Bediz, altyapıyı daha da güçlendirerek sporcular yetiştireceklerini söyledi.

Kulüp olarak okullarda spora yatkın gençleri ve çocukları belirleyerek, spora kazandıracaklarını belirten başkan Özgür Bediz, "Bize desteklerini esirgemeyen sayın belediye başkanı Tuncer Kaplan, beye teşekkürlerimi sunuyorum. Beypazarı ilçesinde sporun yeniden hayat bulmasını yeşil sahaların cıvıl cıvıl olmasını sağlayacağız."

Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Olağan Kongresi yapıldı

Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Olağan Kongresi yapıldı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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