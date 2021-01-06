Beypazarı Belediyesi dükkanlarındaki esnaftan 6 ay kira almayacak
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Beypazarı Belediyesi dükkanlarındaki esnaftan 6 ay kira almayacak

06.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:56
Beypazarı Belediyesi dükkanlarındaki esnaftan 6 ay kira almayacak

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediye dükkanlarındaki esnaftan yılın ilk 6 ayında kira almayacaklarını bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediye dükkanlarındaki esnaftan yılın ilk 6 ayında kira almayacaklarını bildirdi.

Kaplan, 2021 yılının ilk Belediye Meclis Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, toplantıda, belediye kiracılarından 2021 yılının ilk 6 ayında kira alınmaması ve 2021 yılı içerisinde kira zammı yapılmaması konusundaki sözlü önergenin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

İçinde bulunulan bu zorlu süreci el ele vererek aşacaklarını ifade eden Kaplan, "6 ay boyunca kiracı esnafımızdan iş kolu ayırt etmeksizin kira almayacağız. 2021 yılında kira zammı yapmayacağız. Kiracılarımızdan birikmiş kira alacağımızı ödeme kolaylığı sağlayarak taksitlendireceğiz." dedi.

Kaplan, alınan kararlar için meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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