Beypazarı Belediyesi araç filosunu genişletti

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, her geçen gün belediyenin araç filosunu genişlettiklerini bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, her geçen gün belediyenin araç filosunu genişlettiklerini bildirdi.

Kaplan, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beypazarı Belediyesine hibe greyder verildiğini söyledi.

Bakanlık tarafından teslim edilen greyderi araç filolarına dahil ettiklerini ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerimi sunuyorum. Greyder çok işimize yarayacak. 'alet işler el övünür' derler. Biz de tam onu yapıyoruz. Gelişen Beypazarı'nda yeni sokaklar, yeni caddeler açılıyor. Buralarda iş makinalarımıza çok iş düşüyor. Bu makinalar, bize halkımız için hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Bu sayede gelişmekte olan ilçede her taş üstüne taş koymaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak