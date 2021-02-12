Beypazarı Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç ekledi

Ankara'nın Beypazarı ilçe belediyesi, araç filosuna 4 yeni araç kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye hizmetlerinde kullanılan eski model araçların arızalanması ve işi aksatması nedeniyle vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi için 4 yeni araç filoya katıldı.

Belediye başkanı Tuncer Kaplan, göreve geldikleri andan itibaren gece gündüz çalıştıklarını, hizmetlerin daha hızlı verilmesini sağlamak için 2 adet 13+1,5 metreküp hacimli çöp toplama kamyonu ile 2 adet 3,5 ton kapasiteli hizmet araçlarını kurban keserek halkın hizmetine sunduklarını belirtti.

Kaplan, tarihi ilçenin temizliğine çok önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak