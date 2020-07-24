Beypazarı Belediyesi alan el ile veren el arasında köprü oluyor
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik giysi yardımlarını aralıksız sürdürüyor.
24.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:39
Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik giysi yardımlarını aralıksız sürdürüyor.
Her yıl yüzlerce aileye umut olan hizmet, yardımseverlerin yaptığı giysi bağışlarıyla daha çok kişiye ulaşıyor. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılabilir durumda her türlü giyim eşyası belediye ekiplerince yıkanıp temizleniyor, ütüleniyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. - ANKARA
Kaynak: İHA