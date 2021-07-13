Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeyi dünya kenti yapmaya çalıştıklarını bildirdi

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeyi dünya kenti yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeyi dünya kenti yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın turizm potansiyelinin birçok il ve ilçeye model olduğunu belirtti.

İlçedeki çalışmaları yerinde görmek üzere çok sayıda heyetin incelemelerde bulunmak üzere Beypazarı'na geldiğini aktaran Kaplan, "Beypazarı, başkente yakın bir ilçe. Öte yandan Nallıhan üzerinden Akyazı ve Adapazarı üzerinden İstanbul'a ulaşım çok iyi. Tarihi İpekyolu üzerindeki ilçede bulunan tarihi eserleri, kültür varlıklarını ve konaklarını halkın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Kaplan, ziyaretçilerin ilçedeki müzeleri gezerken, adeta geçmişe yolculuk yaptıklarına değindi.

Tamamlanan ve devam eden restore çalışmalarından bahseden Kaplan, şunları kaydetti.

"Asırlık konakları ayağa kaldırıyoruz. İlçede başlatılan restore çalışmaları sonrasında konakların turizme kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Mehmet Nuri tarafından 1880'lerde yaptırılan ve tarihte 'Fehmi Limoncuoğlu Evi' olarak bilinen, bugünkü adıyla Limoncuoğlu Konağı, Beypazarı'nda ender görülen taş evlere güzel bir örnektir. Sakarya ve Kurtuluş savaşları sırasında hastane olarak kullanılan tarihi yapının özgün hali korunurken, restore ile yeniden hayata ve turizme kazandırdık. Konaklarımızın hepsi tarihi geçmişe sahip evlerimizdir. İnözü vadisi başla başına bir tarihtir. Beypazarı ilçesinin gerek yeni mimarisiyle gerek eski tarihi dokusuyla korumasını yaparak, turizmin gözbebeği haline getirirken, bu güzel ilçeyi dünya kenti yapmanın çabasındayız."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak