Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yapımı süren yeni belediye binasını inceledi
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Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yapımı süren yeni belediye binasını inceledi

10.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:52
Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yapımı süren yeni belediye binasını inceledi

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yapımı süren yeni belediye binasında incelemelerde bulundu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yapımı süren yeni belediye binasında incelemelerde bulundu.

Halen yapım çalışmaları süren yeni belediye binasında incelemelerde bulunan Kaplan, çalışmalar hakkında inşaat yetkililerinden ve belediye görevlilerinden bilgi aldı.

Binanın gelecek yıl nisan ayında tamamlanacağını aktaran Kaplan, "Belediye binası 2 kat bodrum olmak üzere 7 kat üzerine inşa ediliyor ve yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu olacak. Binamız tamamlanır tamamlanmaz, belediyenin tüm birimlerini bu binanın çatısı altında toplayacağız. Binamız, Beypazarı konakları modelinde olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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