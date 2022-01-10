Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinliyor

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Kaplan, AA muhabirine, başkanlık makamında yaşlısı genci tüm vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini söyledi.

Yeni binalarında belediye olarak her alanıyla hizmet vermeye başladıklarını anlatan Kaplan, "Bugüne kadar kabul ettiğimiz kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin sayısı 6 bini geçti. Yaşlılarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Bana geliyorlar, dertlerini ve sıkıntılarını anlatıyorlar. Bu insanlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Gerçek manada sosyal belediyecilik görevinde bulunuyoruz." dedi.

İmkanı olmayanları evlerinden alıp belediyeye getirdiklerini anlatan Kaplan, gelemeyecek olanlara da kendisinin gittiğini anlattı.

Kaplan, "Bazlarının oldukça sıkıntısı var. Allah'ın izniyle sorunlarını çözüyoruz. Bu insanlarımızı aç ve açıkta bırakmıyoruz. Kimseyi kırmadan rencide etmeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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