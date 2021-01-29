Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan: "Muhtarlarımızı dinliyor ve sorunlarını çözüyoruz"
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Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan: "Muhtarlarımızı dinliyor ve sorunlarını çözüyoruz"

29.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:43
Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan:

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, muhtarların sorunlarını dinlediklerini ve çözdüklerini belirtti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, muhtarların sorunlarını dinlediklerini ve çözdüklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, muhtarları Belediye Başkanlığı konağında kabul eden Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, muhtarların sorunlarını dinledi, ilgili birimlere talimat verdi.

Kaplan, muhtarların sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağladıklarını aktardı.

Köylerde, köy içi düzenlemesi, park kurulması, kaldırım döşemesi gibi birçok alanda çalışmalarda bulunduklarına değinen Belediye Başkanı Kaplan, şunları kaydetti:

"Köylerde, yani taşra mahallelerde kalıcı işler yapıyoruz. Çok sayıda köyümüzün, mahallemizin meydan düzenlemesini tamamladık ve bu meydanları da kilitli parke taşı ile kapladık. Bunun dışında muhtarlarımızdan bizlere gelen istek ve taleplere de zaman kaybetmeden cevap vererek, çalışmaları başlatıyoruz. Her zaman muhtarlarımızla istişare içindeyiz. Bu gün de yine Oymaağaç Mahallesi Muhtarımız Ergün Tuncel'le görüştük. İsteklerini aldık, o da şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar için belediyemize ve ekiplerimize teşekkür etti. Biz, görevimizin bilincindeyiz, bu düstur ve bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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