Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
18.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:04
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen herkese teşekkür ederim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak