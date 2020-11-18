Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

18.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:04
Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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