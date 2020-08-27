Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan, yeni atanan emniyet müdürüne ziyaret
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'ye çeşitli çevrelerden hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
27.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:38
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'ye çeşitli çevrelerden hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Bir süre öncesi Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, ilçeye gelerek görevine başladı. Emniyet müdürüne "hayırlı olsun" ziyaretlerini sürdürüyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'yü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini sundu.
aplan, Emniyet Müdürü Ünlü ile ilçenin asayiş durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kaplan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA