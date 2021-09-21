Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Müftü İnciler'e ziyaret - Haberler
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Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Müftü İnciler'e ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Müftü İnciler'e ziyaret

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeye atanan Müftü Ahmet İnciler'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeye atanan Müftü Ahmet İnciler'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi Sultan Alaeddin Cami, Kurşunlu Cami, Tabakhane Cami, İmaret Cami, Akşemsettin Cami, İncili Cami üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Müftü İnciler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Kaplan'a, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz de eşlik etti.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Müftü İnciler'e ziyaret - Haberler
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